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Чехия рассказала о своем бессилии перед лицом пандемии

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Фото: David W Cerny / Reuters

Чехия оказалась бессильна перед лицом пандемии — ограничения перестали работать, потому что население не хотело их соблюдать. Об этом заявил глава Минздрава страны Ян Блатны, его цитирует CT24.

«Понятна усталость людей из-за множества введенных в связи с коронавирусом ограничений. Но без этих вынужденных мер мы никогда не победим пандемию», — рассказал министр. Он объяснил, что поначалу число заражений снижалось, однако постепенно люди перестали соблюдать ограничения, из-за чего начались новые вспышки.

Он добавил, что бессилие властей также вызвано быстрым распространением мутации коронавируса — британского штамма.

Новую мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно она начала распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов. Этот вариант вируса, по-видимому, легче распространяется, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 60 государствах.

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