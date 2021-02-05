Москвичей предупредили о двух самых холодных днях зимы

Самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9 и 10 февраля, ночью температура воздуха опустится до минус 30 градусов, предупредили РИА Новости в метеобюро.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в российской столице на следующей неделе температура достигнет «глубочайшего дна». По его словам, 8 и 9 февраля выйдет скандинавский циклон, и в понедельник ночью ожидается минус 21-26, по области — до минус 29.

По прогнозу синоптиков, первая половина февраля в Москве будет аномально холодной, однако со временем температура вернется к показателям климатической нормы.

Ранее сообщалось, что жителей Крыма, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, юга Урала, Западной Сибири, Красноярского края и Хакасии ожидает аномально теплый февраль.