На спутнике Сатурна нашли необычные вещества неясного происхождения

Международная группа ученых нашла необычную особенность в спектре света, отраженного от ледяного спутника Сатурна Реи. Астрономы объясняют ее наличием моногидрата гидразина и нескольких хлорсодержащих молекул неясного происхождения. Статьи астрономов опубликованы в журналах Science Advances, Science и Nature. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали данные зонда Cassini, который получил изображение спутника в ультрафиолете. Были определены спектры поглощения с широкими пиками в диапазоне длины волн от 179 до 189 нанометров. Чтобы выяснить, чем они были вызваны, ученые определили спектры поглощения нескольких химических веществ в лабораторных условиях. Оказалось, что под слоем водяного льда Реи содержатся такие молекулы, как моногидрат гидразина (N2H4*H2O) и трихлорметан (CHCl3).

Также астрономы выявили признаки наличия четыреххлористого углерода (CCl4), над которым располагается слой свежего льда, падающего с кольца Сатурна.

Существование хлорсодержащих соединений на поверхности Реи трудно объяснить химическими реакциями, поскольку это требовало бы наличия подледного океана, поскольку молекулы снижают температуру замерзания льда и вызывают формирование водного слоя. Скорее всего, эти вещества были доставлены хондритовыми метеоритами, а потом распределены по поверхности заряженными частицами из магнитосферы Сатурна. Моногидрат гидразина мог образоваться из-за химических реакций с участием водяного льда и аммиака или попасть на Рею из богатой азотом атмосферы Титана.