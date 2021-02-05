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Раскрыт срок хранения «Спутника V» в обычном холодильнике

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Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл срок хранения вакцины «Спутник V» в обычном холодильнике. Его слова передает ТАСС.

Как пояснил специалист, препарат может храниться при двух-восьми градусах в течение двух месяцев, что соответствует температурному режиму обычной бытовой холодильной камеры. «Сложность в том, что практически один месяц из этих двух уходит на контроль качества вакцины, поэтому для того, чтобы доставить вакцину и вколоть ее человеку, фактически остается один месяц. Это маловато», — отметил он.

Гинцбург выразил надежду, что в дальнейшем срок хранения при высокой температуре может быть увеличен до шести месяцев. Это позволит упростить логистику поставок препарата и снизить расходы на нее, добавил директор центра.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.

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