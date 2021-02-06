Самая сексуальная атлетка мира упражнялась в коротком топе с глубоким декольте

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, провела тренировку с защитником дортмундской «Боруссии» Мануэлем Аканджи. Видео доступно на YouTube-канале немецкой команды.

Легкоатлетка упражнялась в коротком топе с глубоким декольте. Вместе с футболистом они выполнили несколько упражнений для укрепления спины и ног, а также пообщались в процессе.

16 января Шмидт рассказала, что планирует стать фитнес-блогером и уже сняла пилотный выпуск своего нового шоу для YouTube. Кроме того, она проводила тренировку вместе с защитником «Боруссии» Матсом Хуммельсом.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.