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Российские военные предложили гарантированную защиту от НАТО

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные ученые предложили новый вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом говорится в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика» Минобороны, передает РИА Новости.

Исследователи указывают, что обновленный подход обеспечит «гарантированную защиту от возможной многосферной операции НАТО». Поясняется, что под многосферной операцией подразумевается применение оружия на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве, коротая будет начинаться с интегрированного массированного воздушного удара по стратегическим объектам.

Чтобы не допустить подобного развития событий, авторы статьи предлагают военным нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, чтобы противник столкнулся с «неприемлемым ущербом уже на начальном этапе его агрессии». Однако добиться такого удара возможно только при скоординированной работе авиации, ракетчиков, специалистов радиоэлектронной борьбы, а также при применении оружия на новых физических принципах.

13 ноября 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны страны на 2021-2025 годы. Документ опубликован на портале правовой информации. Он состоит из серии документов военного планирования, однако его содержание засекречено.

В декабре 2014 года Путин ввел в действие новую военную доктрину страны. Ее основным отличием стало расширение перечня внутренних и внешних угроз за счет включения в их состав действий по дестабилизации социально-политической обстановки в стране, информационного воздействия на население с целью подрыва исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества, а также разжигания межнациональной и межрелигиозной розни.

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