Киселев оценил репортаж о «роскошной вилле» Навального в Германии

Телеведущий Дмитрий Киселев оценил вышедший в программе «Вести недели» на «России 1» репортаж о «роскошной вилле» Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в Германии. В беседе с «Подъемом» он назвал журналистскую работу блестящей.

Киселев отметил, что площадь жилья составляла несколько сотен квадратных метров, и добавил, что это кажется ему чрезмерной роскошью. «Репортаж, который делала Настя Попова, — блестящий совершенно — стал самодостаточным событием. Фильм Навального — тоже событие. Другое дело, что он оказался фейком, тем не менее люди повелись, пошли на улицу, кто-то драться стал», — добавил телеведущий.

В разговоре с изданием Киселев не исключил, что в следующем выпуске «Вестей недели» также появится сюжет, посвященный Навальному. При этом он отметил неоднозначное отношение к оппозиционеру. «То нам говорят, что мы не рассказываем о нем, даже не можем произносить это имя, а когда начинаем — "что вы так рассказываете?"» — посетовал телеведущий.

Репортаж Анастасии Поповой, посвященный пребыванию Навального в Германии, вышел в эфире «Вестей недели» в воскресенье, 7 февраля. Журналистка показала жилье, которое арендовал учредитель ФБК. Проинспектировав помещение, она назвала его роскошным, а также подсчитала, что на проживание в нем в течение двух месяцев Навальный потратил почти 30 тысяч евро.

Навального отправили в Германию для лечения в берлинской клинике «Шарите» в конце августа после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Бундесвер позже заявил об обнаружении в его организме следов вещества из группы «Новичок». 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — был зачтен год, проведенный под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше». 23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли несогласованные акции в поддержку Навального.