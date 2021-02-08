В Минздраве рассказали о жизнеспособности коронавируса в разной среде

В Минздраве России рассказали о жизнеспособности коронавируса в разной среде. О свойствах SARS-CoV-2 говорится в новой версии временных методических рекомендаций министерства по профилактике и лечению COVID-19.

Так, при комнатной температуре в 20-25 градусов Цельсия коронавирус может сохранять жизнеспособность на разных предметах до трех суток. В жидкой среде вирус может сохранять жизнеспособность до 7 суток. Кроме того, он остается стабильным в широком диапазоне значений pH (до 6 дней при значении рН от 5 до 9 и до 2 дней при рН4 и рН11).

При температуре плюс 4 градуса Цельсия стабильность вируса сохраняется более 14 дней. При повышении температуры окружающей среды до 37 градусов происходит инактивация вируса в течение одного дня, при 56 градусах — в течение 45 минут, при 70 градусов — в течение пяти минут.

В документе также сказано, что вирус чувствителен к ультрафиолетовому облучению дозой не менее 25 мДж/см2 и действию различных дезинфицирующих средств в рабочей концентрации.

Ранее Минздрав сократил число препаратов, возможных к назначению для лечения коронавируса у взрослых. В новый перечень средств вошли фавипиравир, ремдесивир, гидроксихлорохин, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α) и умифеновир. В то же время из него убрали азитромицин. При этом для лечения беременных женщин разрешается применять только рекомбинантный ИФН-α2b.