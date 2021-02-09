Россиянка подала в суд на аквапарк за публикацию ее неудачного фото в бикини

Жительница Рыбинска подала в суд на местный аквапарк за публикацию ее неудачного фото в бикини без ее согласия. Об этом сообщает ИА REGNUM.

По информации издания, в аквапарке россиянке предложили попозировать на камеру, а затем выбрать понравившиеся снимки и купить их. Героиня согласилась сделать несколько кадров, но ни один из них ей не понравился, и она отказалась их приобрести.

Спустя две недели женщина обнаружила свои фотографии в купальнике в официальной соцсети аквапарка с подписью «Красивая?». В комментариях под снимком пользователи оскорбляли россиянку и критиковали ее внешность.

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Как выяснилось, героиню сфотографировал не сотрудник аквапарка, а индивидуальный предприниматель, арендующий помещение. При этом кадр в социальной сети опубликовал именно работник ООО «Аквапарк».

Россиянка обратилась в суд, который вынес решение в ее пользу, поскольку ответчик незаконно использовал ее изображение. Отмечается, что женщина получила компенсацию морального ущерба, однако сумма требования была уменьшена с 400 до 20 тысяч рублей. Помимо этого, злоумышленник должен оплатить услуги юриста и госпошлину.

Ранее в феврале российский хирург подал в суд на недовольную результатом пластической операции пациентку и обвинил ее в клевете. Жительница Москвы Любовь Лауфер записалась на процедуру липофилинга, однако ей не понравился результат проведенной операции. Женщина пожаловалась на врача в соцсети и получила судебный иск от хирурга. В конечном счете россиянка выиграла разбирательство.