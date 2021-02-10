Российская певица отреагировала на просьбу снести памятник Михаилу Кругу

Российская певица Вика Цыганова отреагировала на просьбу ветерана МВД снести памятник певцу Михаилу Кругу, который находится на бульваре Радищева в Твери. Женщина призвала подписчиков не забывать историю. Своим мнение она поделилась в Instagram-аккаунте.

Цыганова подчеркнула, что ее удивила новость о письме про снос скульптуры, адресованное президенту России Владимиру Путину. Она не согласилась с заявлением, отметив, что памятник Кругу считается одной из главных достопримечательностей региона, а творчество покойного певца относится к истории страны.

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«Творчество Михаила Круга — это песни о тяжелой жизни простых людей, о сложных временах, которые прошла наша страна. В школах не зря существуют такие предметы как история и литература, они хранят код нации, объясняют, что такое жизнь, и как в ней ориентироваться. Странно, что находятся люди, которые хотят сделать так, чтоб мы отказались от части нашей жизни. Если мы забудем наши войны и победы, наши мечты и ошибки — что у нас останется? И кем мы будем?» — заявила певица.

По данным агентства РИА Новости, депутаты фракции ЛДПР обратились к губернатору Тверской области и попросили не допустить снос памятника. Они отметили, что Круг «до конца своих дней сохранял чувство преданности и привязанности к родному краю», а установка памятника была решением жителей, которые таким образом выразили признательность певцу за его творчество.

О предложении снести памятник стало известно в феврале 2021 года. Тогда уроженец Твери ветеран МВД написал президенту письмо. В тексте мужчина объяснил, что место памятника служит в городе «точкой притяжения для шабашей любителей блатных песен», а написанные Кругом произведения популяризируют образ бандитов и насильников. Автор обращения отметил, что его точку зрения разделяют многие местные жители.

Михаил Круг родился в Твери в 1962 году. Он прославился как исполнитель русского шансона, самым известным его произведением является песня «Владимирский централ». Круг стал жертвой вооруженного нападения в июле 2002 года, когда в его дом ворвались злоумышленники, которые открыли огонь. Певец закрыл собой супругу и получил ранения. Вскоре его доставили в больницу, где он в итоге скончался.