Сосед Михаила Круга описал ночь покушения на певца

Сосед певца Михаила Круга Вадим Русаков рассказал, что покушение на артиста происходило во время салюта, поэтому никто не слышал выстрелов. Его комментарий приводит телеканал «Звезда».

По словам очевидца, Круг сам дошел до его дома и обратился за помощью. Русаков вспомнил, что певец держался за дверной косяк и был бледным. «Ничего не говорил про тех, кто стрелял: он их не знал, никого не опознал», — сказал он.

Сосед шансонье заявил, что нападавшие спрятались в кладовке и выжидали момент. По его мнению, они не хотели никого убивать, а пытались лишь напугать или, вероятно, ограбить.

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Русаков сообщил, что помог Кругу доехать до больницы и не переживал о нем, так как певец был в сознании. «Ему уже потом плохо стало», — добавил он.

Ранее 23 августа сообщалось о раскрытии убийства Круга. Член банды «Тверские волки» Александр Агеев признался в участии в преступлении. По его словам, в 2002 году он вместе с еще одним членом банды Дмитрием Веселовым собирались ограбить дом певца по указанию тверского криминального авторитета. Законность прекращения дела проверит прокуратура.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Он получил несколько огнестрельных ранений, однако добрался до дома соседа, который отвез его в больницу. После госпитализации он скончался. Преступление оставалось нераскрытым 17 лет.

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