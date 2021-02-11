Популярная блогерша совершила самоубийство в 18 лет

18-летняя блогерша, известная под ником Bxbygirlldee, совершила самоубийство. Как сообщает Mirror, за несколько часов до этого она опубликовала сторис в Instagram и предупредила подписчиков, что это станет ее последним постом.

Девушка выложила несколько видео, на которых она поет и танцует и подписала: «Хорошо, я знаю, что я вас всех раздражаю, это мой последний пост». Кроме того, она опубликовала свою фотографию с подписью «В реальной жизни я уродливая. Не позволяйте макияжу обмануть вас». Bxbygirlldee сохранила снимок и видео в закрепленных сторис в папке под название Las Post («Последний пост»).

Смерть популярной блогерши подтвердили родители. По словам отца, дочь умерла 8 февраля. Он отметил, что она казалась ему счастливой. «Если бы только она поговорила со мной о своем стрессе и о мыслях о суициде. Мы бы смогли с этим справиться», — написал мужчина в Facebook.

На страницу Bxbygirlldee в TikTok было подписано более миллиона человек. В Instagram аудитория девушки составляла более 100 тысяч человек, столько же подписчиков у нее было на YouTube.