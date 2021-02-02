Звезда YouTube сделала каминг-аут

Звезда YouTube Эбигейл Торн (Abigail Thorn) сделала каминг-аут, опубликовав видео в соцсетях с заявлением о том, что является трансгендером. 27-летняя автор канала Philosophy Tube также поблагодарила поклонников за поддержку.

Родившаяся в Ньюкасле и проживающая в Лондоне трансгендер отметила, что теперь будет пользоваться только местоимениями она/ее. «Привет, друзья! Я рада сообщить, что я транс-женщина, меня зовут Эбигейл», — рассказала блогерша в ролике.

Материалы по теме Голубой экран Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу «Я опустошен» Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов

Торн добавила, что благодарная всем, кто долгое время хранил ее секрет, чтобы она могла решиться объявить об этом публично. Она призвала относиться ко всем с добротой и терпением, в том числе и к тем, кто не поддержит ее решение и подвергнет заявление критике.

По мнению звезды YouTube, если кого-то расстраивает подобное решение, то «только потому, что они решили не жить в реальном мире». «Верю, что однажды в скором времени люди всех возрастов поймут, что быть трансгендером абсолютно нормально», — заключила Торн в видео.

В январе 2020 года каминг-аут совершила популярная блогерша Никки де Ягер (Nikkie de Jager), известная как NikkieTutorials — она заявила, что является трансгендером. По словам 25-летней Ягер, выпускающей на YouTube видео о косметике и красоте, решение публично рассказать было принято из-за угроз направить в СМИ информацию о том, что в детстве она была мальчиком.