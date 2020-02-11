Признавшего гомосексуальность ведущего назвали легендой и осыпали аплодисментами

Британский танцор и актер Эшли Банджо в эфире шоу «Танцы на льду» на канале ITV назвал легендой телеведущего Филиппа Шофилда, открыто заявившего о своей гомосексуальности. После речи Банджо зрительный зал осыпал ведущего аплодисментами. Об этом сообщает The Sun.

«Это была трудная неделя. Ты всегда был абсолютной легендой, но никогда настолько, как на этой неделе», — обратился Банджо к Шофилду, который ведет «Танцы на льду». Танцор добавил, что, выражая общее мнение, может сказать, что все относятся к Шофилду только с любовью и уважением. Затем Банджо, другие судьи проекта и зрители в зале устроили в честь телеведущего овацию.

Шофилд был растроган аплодисментами и несколько раз повторил, что это все не только ради него, после чего началось шоу.

Банджо также разместил в Instagram фотографию с Шофилдом и его соведущей Холли Уиллоби, сопроводив снимок подписью: «Столько любви и уважения».

So much Love and respect @schofe ❤️👊🏽 Фото опубликовано @ashleybanjogram

Ранее в феврале Шофилд совершил каминг-аут. Он отметил, что поддержка его дочерей и жены очень помогла ему прийти к публичному признанию, а также поблагодарил всех своих близких, которые с пониманием отреагировали на новость.

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