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Опубликован архив о ветеране Артеменко из дела Навального о клевете

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Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / РИА Новости

В сети появился архив документов о ветеране Игнате Артеменко, который проходит потерпевшим по делу Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) о клевете. Его опубликовал портал «Daily storm».

В архивных документах указано, что Артеменко родился в 1926 году в селе Виляховка в Белорусской ССР и окончил семь классов.

С 1941 года по 1943 год Артеменко «был в оккупации», а после значился в партизанском отряде — был стрелком и разведчиком. Кроме того, в документе говорится, что его трижды призывали на войну — один раз в январе и дважды в марте 1945 года.

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