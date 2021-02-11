Опубликован архив о ветеране Артеменко из дела Навального о клевете

В сети появился архив документов о ветеране Игнате Артеменко, который проходит потерпевшим по делу Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) о клевете. Его опубликовал портал «Daily storm».

В архивных документах указано, что Артеменко родился в 1926 году в селе Виляховка в Белорусской ССР и окончил семь классов.

С 1941 года по 1943 год Артеменко «был в оккупации», а после значился в партизанском отряде — был стрелком и разведчиком. Кроме того, в документе говорится, что его трижды призывали на войну — один раз в январе и дважды в марте 1945 года.