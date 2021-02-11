Женщина уличила тайно снявшего ее на камеру попутчика в самолете и отомстила ему

Женщина, летевшая в самолете из Мельбурна в Голд-Кост (Австралия), уличила попутчика, тайно снимавшего ее на камеру телефона и отомстила ему тем же. Видеозаписью и подробностями произошедшего предпринимательница Ануэта Мэдисон-Вандербилт (Anueta Madison-Vanderbuilt) поделилась в TikTok.

Она рассказала, что во время полета заметила, как пожилой неизвестный мужчина начал записывать с ней ролик, не спросив разрешения. Тогда она тоже достала смартфон, включила камеру и стала снимать путешественника, приказывая ему удалить видео с ней.

На кадрах видно, как турист берет в руки телефон и избавляется от файлов, которые он записал. После этого героиня видео называет его куском дерьма и прекращает съемку.

Затем в своем Instagram австралийка рассказала, что ей пришлось устроить целое представление в самолете, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Путешественница сообщила о случившемся стюардессам, а также громко рассказала другим пассажирам о произошедшем и призвала их не молчать, если с ними произойдет нечто подобное.

Пользователи сети поддержали Мэдисон-Вандербилт и одобрили ее поступок. «Ты абсолютно права в том, что тоже сняла его на видео. Этот мужчина заставил тебя испытать неловкость, но ты отстояла себя!», «Боюсь представить, что происходит в его телефоне. Наверняка, он затевал что-то плохое. Снять его на видео — отличная идея», «Не могу поверить, что кто-то может заступаться за таких как он. Ты молодец! Ты имеешь право показать миру таких людей», — писали они.

Позже в комментариях Мэдисон-Вандербилт призналась, что ей удалось узнать и о других видео, которые тайно снимал этот мужчина. По ее словам, он был преподавателем в школе и подглядывал за ученицами.