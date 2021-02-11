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Три московские школьницы одновременно попытались покончить с собой

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

В Москве три школьницы одновременно попытались покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в четверг, 11 февраля.

Накануне вечером одна из жительниц дома на Перовском шоссе заметила необычное поведение одной из жительниц и вызвала полицию.

Прибывшие полицейские обнаружили в квартире трех школьниц: две были без сознания, третья в полуобморочном состоянии. Их госпитализировали в детскую больницу имени Филатова с острым отравлением.

В настоящий момент 13-летние девочки находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Правоохранители выясняют детали произошедшего.

В феврале прошлого года ученик пятого класса одной из школ Тюмени совершил суицид. В октябре 2019-го в Троицком районе Челябинской области девятиклассница покончила с собой из-за результатов основного государственного экзамена (ОГЭ).

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