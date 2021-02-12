Знаменитости объяснили причины публикации откровенных снимков в сети

Знаменитости объяснили причины публикации откровенных снимков в своих социальных сетях. На оправдания звезд, которые они использовали для демонстрации обнаженных снимков, обратили внимание журналисты The Sun.

Так, например, в своем Instagram-аккаунте 29-летняя супермодель Эмили Ратаковски сфотографировалась голой со словами: «Это особенный момент в моей жизни. Я здесь на 33 неделе беременности». В то же время певица Дженнифер Лопес снялась обнаженной в честь выхода своего нового сингла.

41-летняя актриса Келли Брук, в свою очередь, приурочила фотографию без одежды к началу сезона цветения лаванды. Предпринимательница Ким Кардашьян сфотографировалась голой, лежа среди лепестков розовых роз, в честь выхода новой коллекции собственного косметического бренда KKW Beauty.

Помимо этого, британская актриса Лиз Херли попозировала обнаженной в честь своего дня рождения. Телеведущая Аманда Холден снялась топлес в одних трусах с надписью «Прощай, 2020» во время празднования Нового года.

В январе модель сфотографировалась с обнаженной грудью в Дубае и вызвала гнев местных жителей. На размещенных в сети кадрах 27-летняя Луана Сандиен (Luana Sandien) запечатлена в белых штанах с узорами и черно-белой бандане на голове. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, браслеты и кольца. Девушку сфотографировали с обнаженной грудью, которую она прикрыла рукой.