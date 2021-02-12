В Госдуме оценили возможность полного разрыва отношений России с ЕС

В Государственной Думе оценили возможность полного разрыва отношений России и ЕС. По мнению члена комитета нижней палаты парламента по международным делам Антона Морозова, подобный сценарий маловероятен, сообщает в пятницу, 12 февраля, радиостанция «Говорит Москва».

«Я думаю, пока что это просто "обмен любезностями". Я не думаю, что дойдет до действительно серьезных санкций, чувствительных для стратегически важных отраслей экономики РФ», — заявил он, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова, который допустил такую возможность, если Брюссель введет санкции, создающие риски для чувствительных секторов экономики нашей страны.

По мнению Морозова, и Россия, и ЕС будут прибегать к враждебной риторике в будущем, однако в долгосрочной перспективе Европа заинтересована в развитии сотрудничества с Россией, поскольку Москва является важным внешнеторговым партнером для европейских государств.

«Они в данной ситуации вынуждены лавировать между интересами США и своими собственными интересами, которые, очевидно, связаны с развитием внешнеэкономической деятельности и взаимодействии с Россией», — констатировал парламентарий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеву заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики.