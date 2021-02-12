Пара оплатила отпуск у моря и попала на другой конец страны по вине туроператора

Пара туристов из Испании оплатила отпуск у моря в США, однако попала на другой конец страны по вине туроператора. Об этом сообщает Travel and Leisure.

По информации издания, путешественники прилетели в город Портленд в штате Орегон, в то время как должны были оказаться в одноименном населенном пункте в штате Мэн. Как рассказал сотрудник аэропорта Мартин Риос (Martin Rios), супруги даже не знали языка и не могли понять, что произошло.

Мужчина выступил для них переводчиком и помог им найти агента по продаже билетов, который должен был забронировать путешественникам билеты на другой рейс. Тем не менее выяснилось, что испанцы взяли с собой только 200 долларов наличными.

В итоге сердобольный работник аэропорта оплатил туристам перелет и помог улететь в нужное место: «Они оказались в чужой стране без знания языка. Я бы не смог позволить себе бросить их там и вернуться к своим обязанностям», — поделился он.

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