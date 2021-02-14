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Назван правильный способ смотреть телевизор

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Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Врач-невролог Игорь Орлов перечислил несколько правил, которые помогут избежать проблем со здоровьем от просмотра телевизора. Об этом он рассказал радио Sputnik.

По его словам, самое важное при просмотре видео с экрана телевизора или монитора — правильное положение тела. Оптимально смотреть телевизор сидя в кресле с подголовником, чтобы шея не уставала.

Медик предостерег от просмотра видео в лежачем положении. Так, утверждает он, сгибается шейный отдел позвоночника и впоследствии в этой области могут проявиться проблемы.

Также важно ограничивать время просмотра максимум двумя часами, после чего надо размять мышцы. Эта же рекомендация сгодится и для любой сидячей работы, уточнил Орлов.

8 февраля сообщалось, что жители английского города Лафборо, графство Лестершир, сдали в приют собаку из-за того, что она не любила смотреть телевизор. Шестилетний вест-хайленд-уайт-терьер по кличке Томас не давал своим хозяевам смотреть любимые передачи. Как только включался экран, собака начинала вести себя агрессивно. Владельцы животного не смогли смириться с таким поведением питомца и отказались от него.

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