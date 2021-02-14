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Подсчитано количество скрытых утечек данных россиян

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российские компании скрывают 57 процентов утечек персональных данных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «СёрчИнформ».

При этом частные организации чаще замалчивают допущенные ошибки, чем государственные компании (41 процент против 60). Всего же, по утверждению экспертов, в 2020 году 58 процентов компаний хотя бы раз сталкивались с попыткой слива информации.

Аналитики отмечают, что процент замалчивания год от года снижается. Они связывают это с растущим уровнем образования населения и, как следствие, меньшей возможностью для компаний скрыть очевидные просчеты.

Впрочем, отмечают опрошенные изданием эксперты, ситуация кардинально не улучшится, пока в законодательстве не будут устранены пробелы, позволяющие гражданам получать компенсацию за утечки. Так, сейчас в России из наказаний предусмотрен только штраф в размере 75 тысяч рублей, причем эти средства идут не пострадавшим, а в госбюджет. Также заставить компании бережнее обращаться с данными своих клиентов можно было бы при помощи независимого контроля сторонними организациями.

12 февраля в компании «Яндекс» сообщили об утечке данных около пяти тысяч почтовых ящиков. Как отмечается в блоге компании, пользователям, чьи данные были скомпрометированы, направили уведомление о смене пароля. Внутренняя утечка была обнаружена во время проверки службой безопасности «Яндекса». Выяснилось, что один из сотрудников предоставлял несанкционированный доступ к почтовым ящикам пользователей. В компании уточнили, что это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа.

В январе руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов дал россиянам советы по защите от утечки личных данных. Эксперт отметил, что половина всех украденных данных в первом квартале прошлого года — логины и пароли. Это объясняется высокой долей шпионского ПО во вредоносных кампаниях против частных лиц. Для того, чтобы минимизировать риск утечки данных, Куканов порекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять сайтам с нелегальным контентом. По его словам, вместе с бесплатными программами или фильмами может идти весьма неприятное средство их «монетизации» в виде вируса.

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