Раскрыт неожиданный признак одного из самых опасных видов рака

Британские онкологи раскрыли неожиданный признак одного из самых опасных видов рака. Об этом сообщает Daily Express.

По данным экспертов, бледность кожи может указывать на анемию, которая проявляется, когда в организме из-за рака кишечника наблюдается острая нехватка железа. Главными симптомами данного заболевания являются кровь в стуле, изменение работы кишечника и постоянная боль в нижней части живота. Если хоть один из этих симптомов сохраняется на протяжении как минимум трех недель следует немедленно обратиться к врачу. Отмечается, что необъяснимая потеря веса также может свидетельствовать об онкологическом заболевании.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные признаки рака поджелудочной железы. По его словам, существует три классических симптома заболевания: боль в желудке, желтуха и снижение веса. Он также сообщил, что другими косвенными симптомами рака поджелудочной железы являются возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке.