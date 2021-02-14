Мир
 
Последние новости
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в феврале
МВФ подвел итоги миссии на Украине
Футболисты английского клуба решили отказаться от акции BLM
Назван правильный способ смотреть телевизор
Байден призвал не ставить под сомнение суть обвинений против Трампа
Смертельные случаи лихорадки Эбола зафиксировали в Гвинее впервые с 2016 года
Стало известно о переживаниях Трампа по поводу импичмента
Подсчитано количество скрытых утечек данных россиян
Во Франции заявили о геополитической победе России благодаря вакцине
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыт неожиданный признак одного из самых опасных видов рака

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Британские онкологи раскрыли неожиданный признак одного из самых опасных видов рака. Об этом сообщает Daily Express.

По данным экспертов, бледность кожи может указывать на анемию, которая проявляется, когда в организме из-за рака кишечника наблюдается острая нехватка железа. Главными симптомами данного заболевания являются кровь в стуле, изменение работы кишечника и постоянная боль в нижней части живота. Если хоть один из этих симптомов сохраняется на протяжении как минимум трех недель следует немедленно обратиться к врачу. Отмечается, что необъяснимая потеря веса также может свидетельствовать об онкологическом заболевании.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные признаки рака поджелудочной железы. По его словам, существует три классических симптома заболевания: боль в желудке, желтуха и снижение веса. Он также сообщил, что другими косвенными симптомами рака поджелудочной железы являются возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bowel cancer symptoms: Pallor could indicate the disease - what is it?
В зеленом чае обнаружили мощную защиту от рака
Доктор Мясников назвал основные признаки рака поджелудочной железы