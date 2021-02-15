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В России выявили 14 207 новых случаев коронавируса

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России за сутки выявили 14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 086 090. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в своем Telegram-канале.

14 207
новых случаев COVID-19
выявили в России за последние сутки

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1818), Санкт-Петербурге (1093) и Московской области. Меньше всего — в Еврейской автономной области (5), Ненецком (3) и Чукотском (2) автономных округах.

За сутки зарегистрировано 394 летальных исхода. Общее число смертей с начала пандемии составляет 80 520.

Суточный показатель выздоровлений составил 13 935, общий — 3 607 036.

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