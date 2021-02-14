В России выявили минимум новых случаев заражения коронавирусом за четыре месяца

За последние сутки в России выявили 14 185 новых случаев заражения коронавируса в 85 регионах страны. Оперативная сводка в воскресенье, 14 февраля, приводится на сайте стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за последние 24 часа 15 194 инфицированных. Скончались — 430.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Москве (1559), Санкт-Петербурге (1099) и Московской области (828). Наименьшее число заразившихся — в Еврейской автономной области (5), Республике Тыва (4) и Чукотском автономном округе (2).

Всего с начала пандемии насчитывается 4 071 883 зараженных. За все время выздоровели — 3 593 101 пациентов. Умерли — 80 126.