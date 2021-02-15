Спортсменку уволили с работы из-за просочившихся в сеть обнаженных снимков

Чирлидерша Национальной Футбольной Лиги (НФЛ) рассказала о том, что ее уволили с работы из-за просочившихся в сеть откровенных фото. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

28-летняя Кристин Элиз (Kristin Elise) из американского города Остин состояла в команде болельщиц «Индианапольских Жеребцов» около года. При этом с 2016 года она продавала фотографии в бикини и нижнем белье на онлайн-платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

Девушке удавалось совмещать эти деятельности до тех пор, пока некая анонимная пользовательница не разместила обнаженные фотографии спортсменки на платформе Reddit.

«Мне нравилась возможность танцевать и поддерживать одну из моих любимых команд, реализовывать себя и быть частью этой организации. Однако ближе к концу сезона меня уволили из-за того, что мои обнаженные фотографии просочились в сеть», — рассказала героиня материала, добавив, так оборвалась ее карьера в спорте.

Тем не менее, Элиз отметила, что берет на себя полную ответственность за произошедшее и не винит НФЛ за такое решение, поскольку действительно нарушила правила и принципы организации. По словам девушки, теперь она собирается заняться модельной карьерой. «Хоть я и вправду была расстроена тем, что мне пришлось закончить карьеру в группе поддержки, я чувствую себя гораздо сильнее и увереннее, поскольку теперь смогу сосредоточиться на ведении собственного бизнеса», — заключила она.

Ранее в феврале юристка бросила работу и прославилась благодаря подобным фото. 26-летняя Летиция Андраде работала в сфере криминалистики, однако всегда мечтала зарабатывать с помощью социальных сетей. Так, Андраде стала популярной Instagram-моделью и начала выкладывать откровенные снимки.