Кремль объяснил фразу Путина «Мы не бросим Донбасс»

Россия продолжит оказывать русскоязычному населению Донбасса помощь, в том числе гуманитарную, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 15 февраля.

Так он объяснил слова главы российского государства Владимира Путина, который во время беседы с главными редакторами СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс.

«Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать», — сказал он.

Песков добавил, что на юго-востоке Украины проживает много русскоязычных людей.

Во время беседы с главными редакторами Путин признался, что у него перед глазами стоят некоторые люди,« которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», —заверил он.

Он также напомнил об ответственности так называемой четвертой власти за Россию в целом, и призвал принимать взвешанные решения.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Киева начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти в стране.