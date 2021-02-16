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Семья ветерана Артеменко потребовала извинений от Навального

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Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Семья ветерана Великой Отечественной войны 94-летнего Игната Артеменко заявила, что не планирует подавать на компенсацию морального ущерба от учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального и требует только извинений за клевету. Об этом РИА Новости рассказала дочь ветерана Елена Артеменко.

«Самое главное — пусть извинится, ничего не надо больше. Мне кажется, всем бы этого хотелось», — сказала она.

Артеменко также сообщила, что ее отец в настоящее время чувствует себя «более-менее нормально» и находится дома.

Ранее сообщалось, что прокурор Екатерина Фролова запросила Навальному штраф 950 тысяч рублей в пользу государства за клевету в отношении ветерана. Она заявила, что учредитель ФБК использовал процесс только как политическую трибуну, ничего не говоря по существу дела, при этом он оскорбил Артеменко на большую аудиторию пользователей в Twitter и Telegram. Приговор по данному делу будет оглашен 20 февраля.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика продажными холуями, бессовестными людьми и предателями.

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