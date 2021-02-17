Турист купил 14 блюд за две тысячи рублей в российском городе и поделился опытом

Во время своей поездки в Улан-Удэ турист посетил местный ресторан и заказал 14 блюд за две тысячи рублей. Своим опытом от дегустации бурятской кухни он поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора, после восьмичасовой дороги он пришел в ресторан сильно голодный, и его поразило разнообразное меню бурятской кухни. Чтобы попробовать как можно больше всего, путешественник заказал дегустационный сет из 14 блюд за 2,1 тысячи рублей.

В первой подаче ему принесли четыре блюда: наполеон с икрой из муксуна, саламат и сагудай из байкальской рыбы и тар-тар из мяса яка. Как отметил турист, вначале он немного расстроился из-за крошечного размера порций.

После этого путешественнику подали салат из бараньего желудка, суп из бараньих потрошков и мясные хушууры. В качестве основных блюд блогеру предложили муксуна на подушке из ризотто с белыми грибами, томленое 50 часов ребро хайнака и печень в рубашке из бекона с капустой.

В самой последней подаче был чай ногоон сай с небольшой порцией черемухового торта, а также традиционный сибирский десерт из замороженных ягод, кедровых орехов и меда. Путешественник отметил, что несмотря на маленькие порции, он остался очень сыт и доволен ужином.

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