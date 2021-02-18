В России суд назначил условный срок по первому делу о нежелательной организации

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем годам условно члена движения «Открытая Россия» Анастасию Шевченко. Это второй приговор по первому делу о деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Шевченко назначили четыре года испытательного срока и освободили из-под домашнего ареста, в котором она находилась с января 2019 года.

Сторона обвинения запрашивала для нее наказание в виде пяти лет колонии. Сама подсудимая связывала судебный процесс с политическими репрессиями.

Шевченко стала первой обвиняемой и второй осужденной по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией (статья 284.1 УК). В феврале прошлого года екатеринбургский координатор «Открытой России» Максим Верников был приговорен к 300 часам обязательных работ.

В 2017 году «Открытая Россия» была признана нежелательной организацией. В Генпрокуратуре сочли, что ее деятельность направлена на дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране.