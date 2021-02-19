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Изменены представления о возникновении черных дыр

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Изображение: International Centre for Radio Astronomy Research

Астрономы изучили первую обнаруженную черную дыру звездной массы Лебедь X-1 и обнаружили, что она значительно крупнее, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Лебедь X-1 был обнаружен как ярчайший источник рентгеновского излучения в 1964 году. Считалось, что он находится на расстоянии около 6070 световых лет от Земли, а его масса составляет 14,8 масс Солнца. Вокруг него вращается синий сверхгигант с массой 24 солнц.

Исследователи провели новые наблюдения за объектом с помощью радиоинтерферометра со сверхдлинной базой — системы радиотелескопов, находящихся в различных местах земного шара. Оказалось, что черная дыра располагается на расстоянии семи тысяч световых лет от Земли, а значит, оба объекта значительнее крупнее. Лебедь X-1 в 20 раз превышает массу Солнца, что делает его самой крупной черной дырой из обнаруженных без использования гравитационных волн.

Открытие может изменить представления о возникновении черных дыр. Согласно предположению исследователей, звезда-предшественница Лебедь X-1 должна была иметь массу около 60 солнечных и миновать стадию сверхновой. Ядро освободилось от внешнего материала и схлопнулось в черную дыру. Ее соседняя звезда тоже превратится в черную дыру, однако пара сольется больше чем через 13,8 миллиарда лет.

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