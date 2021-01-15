Найден способ получить энергию из черной дыры

Физики Колумбийского университета и Университета Адольфо Ибаньеса в Чили нашли способ извлечь энергию вращающейся черной дыры путем пересоединения силовых линий магнитного поля вблизи горизонта событий. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review D.

Черные дыры окружены облаком заряженных частиц, создающих магнитное поле внутри эргосферы — области между горизонтом событий и пределом статичности, в которой тело не может находиться в состоянии покоя. Когда силовые линии перезамыкаются правильным образом, частицы плазмы могут приобретать отрицательную энергию и падать на горизонт событий. Одновременно с этим другие ускоренные почти до скорости света частицы покидают окрестности черной дыры, унося энергию вращения.

Извлечь энергию можно при подходящей намагниченности плазмы и ориентации пересоединяющихся линий магнитного поля. По словам ученых, отдача энергии от переподключения плазмы может достигать 150 процентов, что объясняется тем, что черная дыра бесплатно отдает энергию вращения улетающим прочь частицам. Этот процесс может объяснять мощные вспышки излучения в космосе, регистрируемые на Земле.

Существуют и другие теоретические способы извлечения энергии черной дыры. Например, черные дыры способны испускать квантово-механическое излучение Хокинга, а Роджер Бландфорд (Roger Blandford) и Роман Знайек (Roman Znajek) предложили использовать электромагнитный крутящий момент.