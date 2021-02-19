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Лавров рассказал о «ковбойских разборках» во внутренней политике США

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что внутренняя политика США обострилась до предела. Он назвал это «ковбойскими разборками» в интервью телеканалу РБК. Трансляция доступна на сайте издания.

«"Ковбойские разборки", кто круче, тоже там присутствуют. Но это нормальное проявление американской политики, особенно сейчас. Она обострилась до предела в своих противоречиях между либералами, которые думали, что это уже неостановимая тенденция. Вдруг пришел [бывший президент США] Дональд Трамп, не сильно жаловавший либеральные принципы и подходы, старался больше думать о коренных интересах тех, кто основал Америку, приехал туда (она всегда была страной эмигрантов) и принял ее законы. Вот о чем идет спор: сохраняется ли лояльность государству, которое тебя приняло, или ты хочешь размывать его принципы?» — отметил дипломат.

Он также напомнил, что во время предвыборной кампании нынешний американский лидер Джо Байден обвинял противника в мягкотелости, постоянных заигрываниях и даже работе на российскую разведку. При этом Трамп ввел «больше санкций, чем все его предшественники вместе взятые», заключил Лавров.

Глава МИД также заявил, что отношения между Россией и Евросоюзом испорчены и «разорваны в клочья».

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