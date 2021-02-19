Правда о печенье в форме рыб из детства обескуражила россиян

Российские пользователи соцсети Twitter стали активно обсуждать публикацию пользовательницы с ником diaalexandrovna, сообщившей о том, что популярные у многих в детстве луковые печенья были не в форме рыб. Пост за день набрал более 26 тысяч лайков.

«Луковые крекеры в форме лука: [существуют]. Я в детстве: это рыбка!» — написала автор, прикрепив снимок популярного перекуса. Таким образом она сообщила правду о том, что на самом деле крекеры создавались по форме луковицы. Девушка также опубликовала упаковку, на которой написано «цибулька», что с украинского переводится как лук.

В комментариях большинство россиян признавались, что обескуражены, поскольку все детство считали, что едят «рыбок». «В смысле это не рыбка?!» — негодовали они под оригинальным постом. «Я отказываюсь это воспринимать, они остаются для меня рыбками», — настаивал nnFoRel.

Были и те, кто заверил автора, что ели именно «рыбок», так как печенья имели хвостик и даже точки, напоминающие по форме глаза. «Большинство людей ели именно рыбок, крекеры в виде лука я вообще вижу в первый раз. Вроде как они есть только в Украине, раз называются "цибулька"», — рассказала notyourschatje.

В августе 2020 года пользователи Twitter вспомнили самую отвратительную еду, которую ели в детстве. Ужасными блюдами пользователи сети посчитали большинство позиций из меню школьной столовой.