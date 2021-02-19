Оценен ущерб человеческим жизням от пандемии коронавируса

Ученые оценили годы человеческих жизней, потерянных из-за пандемии COVID-19. По подсчетам, в среднем, одна смерть из-за коронавируса уносит 16 лет, которые мог бы прожить человек. В целом, во всем мире потери из-за SARS-CoV-2 достигают 20,5 миллиона лет жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Исследователи проанализировали прогнозы об общем числе смертей от COVID-19 в разных странах, данные о 1 279 866 случаях смерти в 81 стране и ожидаемой продолжительности жизни. Оказалось, что 44,9 процента всех потерянных лет жизни приходится на людей в возрасте от 55 до 75 лет, 30,2 процента — на людей моложе 55 лет и 25 процентов — на людей старше 75 лет. Это показатель на 44 процента выше у мужчин, чем у женщин.

По сравнению с другими причинами смерти ущерб от COVID-19 в 2-9 раз выше, чем от сезонного гриппа и в 2-4 раза ниже, чем от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи подчеркивают, что их оценки могут быть завышены или занижены из-за сложности в точной регистрации смертей, связанных с COVID-19.