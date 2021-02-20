Стюардесса назвала четыре лучших места на борту самолета

Стюардесса, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, рассказала о том, какие места она считает лучшими на борту самолета. Соответствующим роликом девушка поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Так, наиболее комфортными в салоне эконом-класса бортпроводница назвала четыре кресла С, D, А и G на 49 ряду.

Сотрудница авиакомпании уточнила, что все места в среднем ряду в целом не могут быть удобными ввиду тесноты и соседства попутчиков по обе стороны, а кресла у иллюминатора не подходят для пассажиров, которые испытывают стеснение из-за необходимости вступать в контакт с посторонними.

Также член экипажа напомнила о том, что, к примеру, на 41-м и 57 рядах, являющихся последними, не опускаются спинки кресел, а на 30-м и 44-м — невозможно размещение ручной клади из-за расположения вблизи аварийных выходов.

Кроме того, по ее словам, места на рядах с 30-го по 41-й, как правило, заполняются более плотно в отличие от последующих, где кресла пустуют чаще, а на рядах с 44-го по 48-й полет может быть малоприятным из-за близости туалетной комнаты.

В результате на борту остается всего лишь четыре наиболее подходящих кресла.

15 февраля сообщалось, что российская стюардесса раскрыла способы вернуть деньги за авиабилет, купленный по невозвратному тарифу. В первую очередь бортпроводница перечислила причины, по которым авиакомпания, как правило, должна вернуть пассажиру потраченные средства. Так, речь идет о болезни путешественника, а также нездоровье или смерти члена его семьи, которые осуществляют совместный перелет.