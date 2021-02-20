На Кубани задержали главу Ейского района и его заместителей

На Кубани задержали главу Ейского района Виктора Ляхова и его заместителей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в администрации муниципалитета.

Согласно информации источника, в администрации района были проведены обыски. Ляхова и двух его заместителей увезли для допроса. Отмечается, что всего у главы Ейского района шесть замов, кто именно из них был задержан не уточняется. Обстоятельства и причина задержания также до сих пор остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали вице-мэра Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова за получение откатов во время пандемии коронавируса. По словам источника URA.RU в правоохранительных органах, Извеков оказывал покровительство предпринимателю при закупках оборудования для дистанционного измерения температуры.