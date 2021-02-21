Российский полицейский поздравил начальника с «днем гондона» и пожалел

Российский полицейский решил поздравить своего начальника с «международным днем гондона» и пожалел: на него подали жалобу и заставили написать объяснительную. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Выяснилось, что 13 февраля, когда отмечается международный день презерватива, старший оперуполномоченный столичного аэропорта Внуково написал своему начальнику СМС с текстом: «Сан Саныч поздравляю вас с международным днем Гандона!» (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»). Начальник подал на него жалобу.

«Я не считаю это сообщение оскорбительным или унижающим человеческое достоинство. Узнав, что есть такой праздник, решил поделиться информацией», — написал полицейский в объяснительной. Там же он уточнил, что в разных странах презервативы называют по-разному, например, в США — «шапочкой Джимми», а в России — гондоном. Обижаться на такие слова, добавил сотрудник полиции, могут только «малолетки и приверженцы воровских традиций».

Международный день презерватива отмечается 13 февраля, в мировые календари эта дата вошла в 2007 году. Он предшествует Дню святого Валентина и призван напомнить о безопасности сексуального поведения.

С того же года в мире отмечается день контрацепции, он приходится на 26 сентября. Главная цель — повысить осведомленность населения о способах и методах контрацепции и дать молодым людям возможность принимать информированные решения по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, избежать внеплановых беременностей и, как следствие, сократить число абортов.