Агент Депардье отреагировал на предъявленные актеру обвинения в изнасиловании

Агент французского актера Жерара Депардье Арно Фрилле отреагировал на обвинения в изнасиловании, предъявленные его клиенту. Об этом сообщает РИА Новости.

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Фрилле заявил, что артист полностью опровергает любые претензии в свой адрес, а также напомнил, что речь идет не о новом деле, а о возобновлении старого. По его словам, запуск нового дела не оправдан, так как следствие не обнаружило в нем никаких дополнительных деталей.

«Депардье никогда не отличался имиджем ловеласа или дамского угодника», — подчеркнул агент. Он предположил, что на артисте кто-то пытается нажиться.

23 февраля стало известно, что Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. 22-летняя актриса обвинила артиста еще летом 2018 года. Уголовное дело закрывали, однако предполагаемая жертва подала новую жалобу. Имя актрисы не раскрывается, однако близкий к расследованию источник утверждает, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино.