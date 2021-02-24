Раскрыты подробности смерти актера Дмитрия Писаренко

Раскрыты подробности смерти российского актера Дмитрия Писаренко. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в полиции.

«Давность наступления смерти не менее трех суток», — сказали изданию в правоохранительных органах. Там же отметили, что на теле артиста не было обнаружено видимых следов насильственных действий.

По словам родственников, Писаренко страдал хроническим панкреатитом (воспаление поджелудочной железы). Он жил один в квартире на Тверской улице в Москве. Его периодически навещал племянник, который привозил продукты. Он же и сообщил в полицию, когда артист перестал открывать дверь. Также встревожились и соседи. Они жаловались на неприятный запах, доносящийся из жилища актера. Вскрывшие дверь спасатели обнаружили тело мужчины в его постели.

По данному инциденту продолжат проверку. Тело артиста направлено на экспертизу. Точная причина смерти не установлена.

В среду, 24 февраля стало известно о кончине российского актера театра и кино Дмитрия Писаренко. Широкой аудитории он известен по таким картинам, как «Царь Иван Грозный», «Господин Великий Новгород» и «Соучастие в убийстве». Ему был 61 год.