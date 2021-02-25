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30-летняя тренер раскрыла секреты идеального пресса

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Фото: @cassolholm

Жительница австралийского города Кэрнс, штат Квинсленд, раскрыла секреты идеального пресса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летняя тренер Кэсс Ольхольм (Cass Olholm) ест много, но намеренно выбирает здоровую пищу и соблюдает правильный режим питания. Благодаря этому она может выполнять сложные тренировки.

Ольхольм начинает свой день с миски овсянки, приготовленной на воде с добавлением миндального молока и кленового сиропа. Позже она выпивает черный кофе и коктейль из кокосовой воды, ванильного протеинового порошка, банана, манго и семян чиа.

На обед тренер съедает авокадо на двух ломтиках ржаного хлеба с солью, перцем, хлопьями чили и капелькой лимонного сока.
На десерт австралийка предпочитает два кусочка молочного шоколада с фруктом и орехами. Перед тренировкой она выпивает черный кофе и съедает горсть винограда.

После тренировки Ольхольм выпивает протеиновый порошок с ледяной водой. Затем она съедает хлебцы с помидором, сыром, солью и перцем. На ужин — курицу и жареный рис с овощами. После этого она лакомиться еще двумя кусочками шоколада.

Австралийка убеждена, что тренировки должны быть насыщенными и последовательными. «Люди говорят, что мне очень повезло быть такой стройной. Но это не удача заставляет меня вставать в четыре часа утра», — подчеркнула она.

Ее тренировки включают множество упражнений, от бега до лазанья по канату. Она тренируется по четыре раза в неделю от 45 минут до часа.

«Мои тренировки всегда включают упражнения на все группы мышц, и это помогает мне оставаться в форме», — объяснила тренер.

Ранее сообщалось, что весившая 72,5 килограмма жительница индийского города Бангалор, штат Карнатака, обрела девичью стройность и раскрыла секрет успеха. Она тренируется по пять или шесть раз в неделю.

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