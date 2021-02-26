Врачи приняли COVID-19 за отравление и погубили шестилетнюю девочку

В американском штате Теннесси шестилетняя девочка умерла от COVID-19 после того, как врачи диагностировали у нее отравление. Об этом сообщает Daily Mirror.

Ее приемные родители, Присцилла и Дэвид Морс, переболели новой коронавирусной инфекцией. В течение болезни они были изолированы от шестилетней дочери Джиджи. Вскоре после их выздоровления ребенка несколько раз за день вырвало. Девочку отвели к педиатру, врач решил, что у нее проблемы с желудком и посоветовал родителям «угостить ее фруктовым льдом и дать немного отдохнуть».

Присцилла отвезла Джиджи домой, уложила ее в постель и отправилась в магазин за мороженым. Когда она вернулась, у дома стояла полицейская машина и карета скорой помощи. Как выяснилось, Джиджи умерла, а старшие дети пытались ее реанимировать и вызвали врачей.

Американка утверждает, что у Джиджи не было никаких симптомов заболевания, кроме небольшой сыпи на плече. Девочка вела себя активно на приеме у врача, ее температура была в норме. Присцилла отметила, что ее старшим детям понадобилась помощь психолога, чтобы пережить потерю сестры.

Она призвала всех родителей обращать внимание на тревожные симптомы у детей вроде сыпи, рвоты и вялости и немедленно обращаться к врачам.

Ранее жительница английского графства Ланкашир описала симптомы коронавирусной инфекции у трехмесячной дочери. У ребенка поднялась температура до 38,5 градуса, а на следующий день появился жар и проблемы с дыханием.