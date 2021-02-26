Попавший в пургу казахстанец 28 часов выживал в снежном плену

Житель Казахстана по дороге домой попал в снежную пургу и выживал в машине 28 часов, прежде чем на помощь застрявшему пришли спасатели. Об этом сообщают «Костанайские новости».

Во вторник, 23 февраля, костанаец Федор Попов возвращался на машине в родной город из командировки. Около семи часов вечера мужчина попал в снежную пургу — до пункта назначения оставалось чуть меньше 200 километров.

Попову пришлось остановиться на трассе, так как в машине сломался воздухозаборник. Температура в салоне начала падать и достигла отметки в минус 24 градуса. Чтобы согреться и не уснуть, казахстанец укрывался сорванными с сидений цигейковыми чехлами и каждые 15 минут качал пресс.

В девять часов вечера того же дня с Поповым связались спасатели и сообщили, что из-за заваленных снегом дорог помощь подоспеет только к утру. Тем не менее только спустя 28 часов к нему смогли пробиться КамАЗ и машина скорой помощи. Казахстанца с обморожением нижних конечностей экстренно доставили в больницу.

Как сообщил изданию лечащий врач мужчины, если бы пострадавший не разгонял кровь физическими упражнениями, он мог бы заснуть и больше не проснуться. «У меня были пациенты, проведшие меньше времени на морозе, с обморожениями более глубокими, чем у Попова», — добавил медик.

Ранее в феврале сообщалось о сотне россиян, застрявших на дороге из-за мощной пурги в районе границы Оренбургской области и Казахстана. В общей сложности около 40 машин с людьми провели 20 часов на заметенной плотным слоем снега трассе.