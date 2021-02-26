Девушка обманом получила субсидии, потратила их на роскошь и пошла под суд

Жительница США под предлогом банкротства, связанного с пандемией коронавируса, получила от государства субсидии в размере 149 тысяч долларов (11 миллионов рублей) и потратила их на шопинг. Об этом сообщает CNN.

24-летнюю Жасмин Джонни Клифтон (Jasmine Johnnae Clifton) обвинили в мошенничестве, связанном с ложными данными о банкротстве ее бизнеса, который был закрыт еще до начала распространения коронавируса. Девушка обманом получила сумму в размере 149 тысяч долларов от Администрации малого бизнеса США как «понесшая значительный экономический ущерб» из-за пандемии.

Согласно материалу, полученные деньги героиня потратила на покупки роскошных подарков. Клифтон совершила покупки в магазинах Louis Vuitton, Nordstrom, Neiman Marcus, IKEA, а также в нескольких ювелирных салонах, торгующих бриллиантами.

По информации издания, в случае признания вины злоумышленнице грозит до 30 лет лишения свободы и штраф в размере 1,2 миллиона долларов (90 миллионов рублей). В судебном протоколе отмечается, что девушка была освобождена под залог в 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

Преступница и ее адвокат отказались давать комментарии по поводу произошедшего в связи с незавершенным статусом дела.

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