Ценности
 
Последние новости
Захарова объяснила возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине
Китайцы отказались от Tesla в пользу отечественного электромобиля
Бывший резидент Comedy Club пожаловался на проблемы в карьере из-за проекта
При взрыве в Нижнем Новгороде пострадал пациент стоматологической клиники
CD Projekt Red отложила исправление Cyberpunk 2077
ФСБ задержала россиянина за кражу армейских бронежилетов и экипировки «Ратник»
Пожилой кавказец решил вывести дочь-закладчицу из наркобизнеса и занял ее место
Умер актер из сериалов «Аббатство Даунтон» и «Корона»
Запрет российским лыжникам на использование «Катюши» на ЧМ объяснили
В Нью-Йорке предложили стать соседями Мадонны
Новости партнеров
Прослушать новость

Девушка обманом получила субсидии, потратила их на роскошь и пошла под суд

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: US Attorney's Office for the Western District of North Carolina

Жительница США под предлогом банкротства, связанного с пандемией коронавируса, получила от государства субсидии в размере 149 тысяч долларов (11 миллионов рублей) и потратила их на шопинг. Об этом сообщает CNN.

24-летнюю Жасмин Джонни Клифтон (Jasmine Johnnae Clifton) обвинили в мошенничестве, связанном с ложными данными о банкротстве ее бизнеса, который был закрыт еще до начала распространения коронавируса. Девушка обманом получила сумму в размере 149 тысяч долларов от Администрации малого бизнеса США как «понесшая значительный экономический ущерб» из-за пандемии.

Согласно материалу, полученные деньги героиня потратила на покупки роскошных подарков. Клифтон совершила покупки в магазинах Louis Vuitton, Nordstrom, Neiman Marcus, IKEA, а также в нескольких ювелирных салонах, торгующих бриллиантами.

По информации издания, в случае признания вины злоумышленнице грозит до 30 лет лишения свободы и штраф в размере 1,2 миллиона долларов (90 миллионов рублей). В судебном протоколе отмечается, что девушка была освобождена под залог в 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

Преступница и ее адвокат отказались давать комментарии по поводу произошедшего в связи с незавершенным статусом дела.

Ранее в феврале российская учительница наворовала золотых украшений у детей во время уроков. По версии следствия, подозреваемая собирала младшеклассников в спортивном зале, чтобы проводить с ними активные игры — одной из них были жмурки. Так, женщина завязывала ученикам глаза и снимала с них все золотые украшения, объясняя это обеспечением безопасности. После занятий она не возвращала школьникам их личные вещи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
North Carolina woman is accused of using her $149,000 Covid-19 relief loan for shopping sprees
В России учительница наворовала золотых украшений у детей во время уроков
Героя российского «Холостяка» обокрали на миллион рублей в раздевалке спортзала
Ценности
Ценности00:0128 декабря 2020
Эльза Хоск

Раздевайтесь дома

Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
00:5620 февраля

Новое откровенное коктейльное платье бренда сочли подходящим только для спальни

21:4319 февраля

Фигура дочери Сильвестра Сталлоне на фото в бикини взволновала поклонников

20:3319 февраля

Непрактичность откровенного комбинезона популярного бренда озадачила покупателей

Ценности00:0223 декабря 2020

«Копаем кэш лопатой»

Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
19:3519 февраля

Модель показала пораженное болезнью тело и вызвала споры в сети

18:5619 февраля

Мать запретила сыну тратить деньги на панамку Gucci и вызвала споры в сети

17:5519 февраля

Женщина показала способ погладить одежду без утюга и прославилась

Ценности00:0311 декабря 2020

«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»

Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
16:3319 февраля

Россиянин украл сумку у женщины и оставил ей тайное послание

15:2919 февраля

Певица дала отпор обругавшим ее за попытку скрыть лишний вес фанатам

14:0519 февраля

Россиянка осталась с растущими с каждым часом губами после похода к косметологу

Россия
Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиян
«Сказал, что найдет их и зарежет»
Кавказских подростков захлестнула мода на k-pop. За любовь к корейской попсе им угрожают расправой
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Более 40 тысяч москвичей получат социальную помощь благодаря городу и НКО
Едим смело
Можно ли заразиться СOVID-19 через продукты питания
В Минздраве назвали срок спада заболеваемости COVID-19
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
Все материалы
Мир
Оценены сроки одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
Стало известно о погибших при авиаударе США по Сирии
В немецком городе потеплело на 42 градуса за неделю
«После вируса нам предстоит борьба с мафией»
Из-за коронавируса мир пережил кризис и разгул преступности. Что ждет человечество после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
Армянская оппозиция попросит президента поддержать требования армии
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Оппозиция заблокировала армянский парламент
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
В МВД Украины назвали беспределом блокировку сотен российских сайтов
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Лидер армянской оппозиции призвал строить баррикады у парламента
Все материалы
Экономика
Основателя «Тараса Бульбы» объявили в розыск в СНГ
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 миллионов
Николай Фалин«Планируем расти и развивать бизнес»
Владелец ГК «Максимум» о перспективах рынка железнодорожных перевозок
В России решили хранить собственную рыбу в Японии
В Кремле объяснили неудачи в борьбе с бедностью
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Все материалы
Силовые структуры
В Ленинградской области в результате стрельбы в кафе погиб человек
«Воры уже не хотят тюремной романтики»
В России объявили войну криминальным авторитетам. На что они готовы, чтобы остаться на свободе?
Полицейским ужесточат статью за игнорирование звонка об убийстве россиянки
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Бойцы ОМОН оцепили монастырь опального схиигумена Сергия для розыска убийцы
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Обвиняемого в хищении денег российской сноубордистки доктора Блюма задержали
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Соседские разборки
Дерби «Ливерпуля» с «Эвертоном» и испытание «Арсеналом» для «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Все материалы
Культура
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Боевая единица
Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу
Девушка ночью гуляет одна
Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy
«Они дарили ощущение нормальной жизни»
История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова
Все материалы
Интернет и СМИ
Домашнее задание семилетнего ребенка поставило в тупик доктора наук
Пранкеры прикинулись соратниками Навального и поговорили с Amnesty International
«Устроил глобальную чистку»
 
В России возбудили дело против Моргенштерна после непристойной рекламы
Дерзость и молодость
Как российские стартапы выросли в эпоху пандемии?
Шнуров сравнил Соловьева в 2000-х и сейчас
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
«Крайне неустойчив и падок до женщин»
Дружба с Брежневым, устрицы в Париже и череда романов: как Черненко провел год во главе СССР
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
30-летний тренер раскрыла секреты идеального пресса
Многодетная мать похудела на 46 килограммов и стала выглядеть как Меган Маркл
Слониха ударила хоботом опытного сотрудника сафари-парка и убила его
Женщина приняла беременность за аппендицит и внезапно родила на парковке
Кошачий заклинатель
История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
Все материалы
Toyota начала строить город с «умными» домами и беспилотниками
Советская сила: уникальные экспериментальные МАЗы
От «ядерной гусеницы» до «Перестройки». Эти советские машины так и остались лишь яркими идеями
Chery стала давать пожизненную гарантию на двигатели
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 2
Десять вопросов для тех, кто любит автомобили так же, как мы
Hyundai Ioniq 5 установил рекорд по количеству предзаказов
Роберт Макнамара: великий автомобильный менеджер, о котором вы могли не знать
Самый необычный президент концерна Ford — лишь одна страница его биографии
Peugeot радикально изменила логотип
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы