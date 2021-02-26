Мир
 
Последние новости
Байден приказал нанести авиаудар по Сирии
Пентагон подтвердил удар США по Сирии
Москвичи затруднились с выбором памятника на Лубянке 
Многодетная мать похудела на 46 килограммов и стала выглядеть как Меган Маркл
В Крыму рассказали о «глупом» заявлении Евросоюза по статусу полуострова
Вакцинацию гражданки Италии «Спутником V» назвали «позором ЕС»
Названы причины освобождения от службы в армии
В Германии назвали громадную ошибку Киева из-за «Северного потока-2»
Участника групп «Квартал» и «Машина времени» избили в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Пресс-секретарь Белого дома запуталась и не смогла выговорить название Минздрава

Перейти в «Мою Ленту»
Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки запуталась и не смогла выговорить название Минздрава. Об этом сообщает РИА Новости.

Псаки, отвечая на вопрос журналистки во время пресс-конференции, попыталась произнести полное название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Health and Human Services). Ни с первого, ни со второго раза представитель Белого дома не смогла четко выговорить наименование ведомства, вместо этого она извинилась и использовала аббревиатуру.

Ранее сообщалось, что Псаки «потеряла мысль» во время обвинений в адрес России. Пресс-секретарь перечисляла различные нападки в сторону Москвы, однако вынуждена была остановиться. «Я тут теряю мысль», — пояснила она. Во время своего выступления Псаки также назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена — президентом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
От Псаки потребовали извинений за слова о несуществующем самолете
Псаки высказалась о несуществующем самолете на пресс-конференции
Пресс-секретарь президента США «потеряла мысль» во время обвинений в адрес России