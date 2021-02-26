При взрыве в Нижнем Новгороде пострадал пациент стоматологической клиники

При взрыве в суши-баре в Нижнем Новгороде пострадал пациент стоматологической клиники, которая находится по соседству. Об этом рассказал начальник областного главка МЧС Валерий Синьков, передает «Интерфакс».

Какие именно повреждения получил мужчина, Синьков не уточнил. Он добавил, что спасатели «установили связь с одной женщиной, которая находится под завалами». По словам Синькова, они работают над тем, чтобы ее извлечь.

Кроме того, в МЧС описали последствия взрыва. По словам Синькова, в суши-баре произошло обрушение на площади 50 квадратных метров. Ранее сообщалось, что под завалами в кафе находятся двое сотрудников заведения.

О взрыве стало известно утром 26 февраля. Сообщалось, что ударной волной выбило стекла на припаркованных рядом автомобилях. По данным МЧС, взорвался бытовой газ на цокольном этаже здания, где находится суши-бар.