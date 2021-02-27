Жириновский раскритиковал отдыхающих в южных странах россиян

Россиянам не стоит отправляться отдыхать на курорты в южные страны, поскольку это чревато завозом в страну опасных инфекций. С критикой поступающих таким образом граждан страны выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что недавно в Россию с Мальдивских островов вернулись двое жителей Новосибирской области, которые во время отпуска заразились лихорадкой Денге.

«Неоднократно от имени ЛДПР мы просили не ездить на курорты южных стран. Там полно заразы... Вот, два чудака отдохнули, а теперь сами могут погибнуть, да еще и заразить десятки или даже сотни людей», — написал Жириновский.

Он также призвал россиян отказаться от покупки недвижимости в южных странах, поскольку существует риск, что ее могут захватить без должного управления со стороны владельца. «Кроме того, каждый визит вы подвергаете себя опасности заразиться чем-нибудь, потому что на юге всегда будет какая-нибудь зараза», — пояснил лидер ЛДПР.

О вернувшихся из отпуска с лихорадкой Денге россиянах стало известно ранее в феврале. При этом отмечалось, что внутреннего распространения на территории Новосибирской области заболевание не получило.