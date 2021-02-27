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Путин заявил об уникальных возможностях вооруженных сил России

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в настоящее время обладают уникальными возможностями для решения задач особой важности и сложности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе поздравления с Днем сил специальных операций, который отмечается 27 февраля, передает РИА Новости.

«У России... есть закаленные испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы родины и ее безопасности», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что создание сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, в частности, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы. При этом российским бойцам уже не раз удалось доказать, что они способны наносить удары по террористам, основываясь в первую очередь не на численном превосходстве, а на своих умениях, мастерстве и подготовке.

Формирование сил специальных операций как самостоятельной группировки сил ВС в России началось в 2008 году в рамках крупномасштабной военной реформы. Публично об их создании впервые было объявлено в ноябре 2010 года. Празднование Дня сил спецопераций было введено по указу Путина в 2015 году в знак признания заслуг данных подразделений при разрешении кризисной ситуации в Крыму весной 2014 года.

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