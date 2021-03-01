Подозреваемых в избиении музыканта из «Машины времени» арестовали

В Москве арестовали троих подозреваемых в избиении музыканта групп «Квартал» и «Машина времени» Александра Дитковского. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По ходатайству дознавателя судом в отношении троих молодых людей, задержанных по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Волк.

26 февраля неизвестные напали на музыканта группы «Машина времени» на парковке в центре Москвы. Нападавшие подошли попросить у Дитковского денег, после чего избили его и скрылись с места происшествия. У пострадавшего диагностировали перелом лицевой кости со смещением, его будут готовить к операции.

27 февраля трое подозреваемых в избиении музыканта были задержаны. На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 УК РФ («Побои»).

Александр Дитковский является участником «Квартала» с 1992 года и директором группы — с 2003-го. Кроме того, с 2004 года сотрудничает с «Машиной времени» в качестве сессионного музыканта. Работал вместе с такими исполнителями, как Валерий Меладзе, Валерий Сюткин, Николай Басков, Земфира, а также группами «Сплин», «Несчастный случай», «Би-2».