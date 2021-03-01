Российский губернатор не смог записаться к себе на прием и отчитал чиновников

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков попробовал записаться к себе на прием, но не смог: в управлении по обращениям граждан не ответили на звонок. Об этом глава региона рассказал в ходе оперативного совещания с чиновниками, сообщает издание «Подъем».

Гладков подчеркнул, что все четыре сотрудника управления находились на месте, а звонком был занят лишь один из них — остальные три проигнорировали новый вызов. При этом врио губернатора заявил, что такая ситуация наблюдается уже три месяца.

«Разбирайтесь. Не хотят работать. Я устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием. Вещь недопустимая/ (...) Я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность? И то, и другое нам не нужно», — заключил Гладков, отчитав чиновников.

В областном правительстве отметили, что не знают причин произошедшего. Проводится служебная проверка. Там не исключили, что мог произойти технический сбой.